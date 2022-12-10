«Морозы ударят в конце декабря»: специалист центра погоды «Фобос» рассказал о приближении низких температур

В столичном регионе стоит ждать температуру на несколько градусов ниже нормы в Новый год.
Несмотря на предварительный прогноз, жители Москвы могут готовиться к сильным холодам.
«Русские морозы ударят в конце декабря-начале января. По предварительным прогнозам последняя декада декабря и начало января в столичном регионе и на большей части Русской равнины будут холоднее нормы аж на 3-5 градусов – это существенное отрицательное отклонение от среднего», – отметил Тишковец.
Наиболее точный прогноз на Новый год можно будет сделать только за пять суток до этого дня.
«Москвичей ждут крепкие русские морозы. Напомню, что средняя климатическая норма для декабря-января в Москве (ночью от -10 до -13, а днем от -4 до -7), вот и считайте. В любом случае – это предварительный и фоновый прогноз. Точный сценарий атмосферы будет представлен не ранее, чем за пять суток до Нового года», – добавил эксперт в личном микроблоге.