Погода в субботу преподнесет москвичам сюрприз

Суббота начнется для жителей и гостей Москвы не слишком весело: синоптики обещают 10 декабря обильный мокрый снег и гололедицу.

«Ситуация такова, что на Европейскую Россию выходит хорошо выраженный глубокий циклон с низким давлением, в субботу уже будут осадки заметные», — рассказал руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Особенно осторожными следует быть водителям: рекомендуется ехать по дорогам с умеренной скоростью и внимательно соблюдать дистанцию, стараться избегать обгонов и перестроений. Пешеходам же стоит тщательнее следить на улице за детьми и не стоять под деревьями. По информации издания Аrgumenti.ru.