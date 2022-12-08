Ледяной дождь и снегопад: синоптик рассказал о непростой погоде на выходных

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, к чему готовиться жителям столицы к выходным. Ожидается, что город засыпет снегом. Однако температура повысится, поэтому выпавшие осадки превратятся в ледяной дождь. Уже 11 декабря будет выше нуля градусов.

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