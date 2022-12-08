Ледяной дождь и снегопад: синоптик рассказал о непростой погоде на выходных

Зима

Фото: Global Look Press

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что 10 и 11 декабря в столице будет погода, к которой лучше подготовиться.

Зима пришла в ровно по расписанию. И теперь в Москве стоит холодная погода. 8 декабря город накрыл снегопад. Образовалось много ДТП на дорогах. И эксперты предупреждают, что в ближайшие дни ситуация станет еще более непростой. Будет серьезное потепление и снегопад одновременно. 

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о том, к чему готовиться жителям столицы к выходным. Ожидается, что город засыпет снегом. Однако температура повысится, поэтому выпавшие осадки превратятся в ледяной дождь. Уже 11 декабря будет выше нуля градусов. 

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«В выходные будет десятибалльная облачность. Температура воздуха начнет повышаться уже сегодня. Но в пятницу потепление станет наиболее заметно. Температура днем будет минус 2 градуса, а ночью – минус 4. В субботу ночью – ноль градусов, а днем – минус 2. В воскресенье температура воздуха повысится до одного градуса тепла», – рассказалэксперт, пишет «Вечерняя Москва». 

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