«Тихий ужас»: синоптики предупредили о сильных снегопадах и резкой смене температур

Стала известна точная дата климатических изменений в этом году.

Сообщается, что девятого декабря погода ухудшится. И такая ситуация на улице продержится минимум 31 день.

«Сильный вихрь принесет с собой большую порцию осадков, так что в Москве и расположенных рядом регионах прервется период солнечной и сухой погоды, которая стояла здесь в последнюю неделю с небольшим», – заявили в primpress.ru.

Синоптики отмечают, что сугробы из-за выпавших осадков увеличатся уже до десяти сантиметров.