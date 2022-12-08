«Тихий ужас»: синоптики предупредили о сильных снегопадах и резкой смене температур

Стала известна точная дата климатических изменений в этом году.
Сообщается, что девятого декабря погода ухудшится. И такая ситуация на улице продержится минимум 31 день.
«Сильный вихрь принесет с собой большую порцию осадков, так что в Москве и расположенных рядом регионах прервется период солнечной и сухой погоды, которая стояла здесь в последнюю неделю с небольшим», – заявили в primpress.ru.
Синоптики отмечают, что сугробы из-за выпавших осадков увеличатся уже до десяти сантиметров.
А после продолжительных осадков понизится температура воздуха:
«Термометры будут показывать минус 23 градуса днем и до минус 31 градуса ночью в Москве, что многие воспримут как тихий ужас. А нормализации обстановки специалисты ждут лишь в середине января, то есть через 31 день».
Напомним, ранее россиянам рассказали о погоде в новогодние праздники. Синоптики пообещали отступление холодов и плюсовые температуры.