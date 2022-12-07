Настоящий ад продлится несколько дней: россиян предупредили о морозах до минус 54 градусов

Погода в России зачастую бывает суровой. Еще в ноябре в Москве были установлены температурные рекорды. На этот раз не было слякоти, так как снег практически сразу выпал и накрыл город, как покрывало. Недавно эксперты сообщили, что на регионы надвигается настоящая суровая зимняя погода.
Однако управление МЧС по Магаданской области выступила с заявлением на фоне тяжелых погодных условий. Специалисты поспешили предупредить, что до 12 декабря морозы до -54 градусов сохранятся в Ягоднинском, Среднеканском, Тенькинском и Сусуманском районах.
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Было принято решение, чтобы у школьников отменили занятия. Это касается учащихся с первого по девятый класс. Также они рекомендуют жителям этих районов отказаться от дальних поездок и меньше находиться на улице, чтобы избежать обморожений.
«По прогнозам синоптиков, морозная погода сохранится на Колыме в ближайшие трое суток», — передает сообщение МЧС ТАСС.