Настоящий ад продлится несколько дней: россиян предупредили о морозах до минус 54 градусов

Однако управление МЧС по Магаданской области выступила с заявлением на фоне тяжелых погодных условий. Специалисты поспешили предупредить, что до 12 декабря морозы до -54 градусов сохранятся в Ягоднинском, Среднеканском, Тенькинском и Сусуманском районах.

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Было принято решение, чтобы у школьников отменили занятия. Это касается учащихся с первого по девятый класс. Также они рекомендуют жителям этих районов отказаться от дальних поездок и меньше находиться на улице, чтобы избежать обморожений.