«Ожидает климатический переворот»: синоптики пообещали потепление в январе 2023 года

Еще до наступления декабря россияне столкнулись с морозами и ледяным дождем. В некоторых регионах страны снег выпал раньше календарной зимы. Прогнозам синоптиков о наступлении холодов раньше обычного не верили. Но позже убедились в заявлениях специалистов.

Теперь же синоптики предсказывают потепление: