«Ожидает климатический переворот»: синоптики пообещали потепление в январе 2023 года

Еще до наступления декабря россияне столкнулись с морозами и ледяным дождем. В некоторых регионах страны снег выпал раньше календарной зимы. Прогнозам синоптиков о наступлении холодов раньше обычного не верили. Но позже убедились в заявлениях специалистов.
Теперь же синоптики предсказывают потепление:
«Сейчас метеорологи вновь решили всех удивить, да не просто удивить, а буквально сразить наповал своим прогнозом погоды на январь 2023. Согласно их данным, в начале календарного года Россию ожидает климатический переворот».
В столичном регионе изменения произойдут уже 25−26 декабря. А в новогоднюю ночь столбики термометров преодолеют нулевую отметку и устремятся вверх.
«Как объясняют синоптики, в такой очень страной для середины календарной зимы погоде виноват циклон, который согласно данным метеорологов уже сейчас начал формироваться на Балканах, а в январе накроет всю европейскую часть Русской равнины», – рассказали эксперты в беседе с svpressa.ru.