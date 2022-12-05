Суровые морозы не отступают: в Москве продлили оранжевый уровень опасности из-за холодов

И в столице из-за сильных морозов продлили оранжевый уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение будет действовать до вечера 6 декабря. Добавим, что аналогичное предупреждение действует и в Московской области.

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Синоптики рассказали, что температура будет местами держаться на уровне −10 градусов. Это ниже климатической нормы декабря.

«Очень низкая температура. Период предупреждения — до 21:00 6 декабря», — подчеркнули эксперты.

Кроме того, желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в регионе до 21:00 8 декабря, сообщает Гидрометцентр России.