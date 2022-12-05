Суровые морозы не отступают: в Москве продлили оранжевый уровень опасности из-за холодов

Погода очень часто оказывается непредсказуемой. Однако в этом году не только осень пришла ровно в назначенный календарный день, но и зима. Декабрь начался с сильных морозов. В Москве и Московской области сильно похолодало. Температура стала опускаться ниже −10 градусов ночью. А 5 декабря похолодало до −15 градусов.
И в столице из-за сильных морозов продлили оранжевый уровень погодной опасности. Отмечается, что предупреждение будет действовать до вечера 6 декабря. Добавим, что аналогичное предупреждение действует и в Московской области.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Синоптики рассказали, что температура будет местами держаться на уровне −10 градусов. Это ниже климатической нормы декабря.
«Очень низкая температура. Период предупреждения — до 21:00 6 декабря», — подчеркнули эксперты.
Кроме того, желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в регионе до 21:00 8 декабря, сообщает Гидрометцентр России.