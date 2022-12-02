«Будет только усугубляться»: метеоролог предупредил о «режиме черного неба»

Смог над Москвой

Смог над Москвой. Фото: Global Look Press 

Москвичам рассказали о надвигающейся плохой погоде.

В предстоящие выходные над столицей России образуется смог.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов поделился информацией о необычном и пугающем явлении.

«Все выбросы автомобильного транспорта и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое. А в связи с безветрием эта проблема будет только усугубляться», — признался Шувалов.

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«Так что в ближайшие дни вполне можно ожидать объявления режима повышенной готовности к загрязнениям, в Красноярске для подобного явления даже есть отдельный термин — «режим черного неба», — добавил метеоролог в беседе с news.ru.

 

Напомним, ранее россиянам пообещали холодную зиму без снега.

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