«Будет только усугубляться»: метеоролог предупредил о «режиме черного неба»

В предстоящие выходные над столицей России образуется смог.

Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов поделился информацией о необычном и пугающем явлении.

«Все выбросы автомобильного транспорта и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое. А в связи с безветрием эта проблема будет только усугубляться», — признался Шувалов.

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