«Будет только усугубляться»: метеоролог предупредил о «режиме черного неба»

В предстоящие выходные над столицей России образуется смог.
Руководитель прогностического центра «Mетео» Александр Шувалов поделился информацией о необычном и пугающем явлении.
«Все выбросы автомобильного транспорта и предприятий с котельными сконцентрируются в приземном слое. А в связи с безветрием эта проблема будет только усугубляться», — признался Шувалов.
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«Так что в ближайшие дни вполне можно ожидать объявления режима повышенной готовности к загрязнениям, в Красноярске для подобного явления даже есть отдельный термин — «режим черного неба», — добавил метеоролог в беседе с news.ru.
Напомним, ранее россиянам пообещали холодную зиму без снега.