Ночь на 31 декабря запомнится морозом: какая погода ждет россиян на новогодние праздники

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Синоптики прогнозируют пасмурную погоду на новогодние праздники. Отмечается, что ясным днем будет только 31 декабря. Также россиян предупредили, что ночь на 31 декабря окажется холодной и промозглой. температура упадет до −21 градуса, а днем будет лишь немного теплее −17 градусов.

А вот 1 января случится настоящее чудо. В Московском регионе ожидается снегопад, пишет РИАМО.

В регион придет потепление только ближе к Рождеству. Синоптики сообщают, что самой теплой станет ночь на 6 января — ожидается до −1 градуса. Также выпадут осадки в виде мокрого снега.