Зима - близко: к 1 декабря жуткие морозы Арктики доберутся до Москвы и юга России

Примечательно, что уже в первых числах декабря ожидается до -30 градусов, а к 1 декабря аномальные морозы доберутся и до Москвы.

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«Причина морозов — обширный антициклон, который протянулся в средней полосе России, от берегов Байкала до Днепра. Вытесненный из Арктики холод направится в Европейскую часть России. В Москве сегодня, 29 ноября, будет не выше −6°. С завтрашнего дня ночная температура понизится до −12…−14°, а в полуденные часы воздух будет прогреваться лишь до −6…−7 градусов», — прогнозируют синоптики.

Также в пятницу, 2 декабря, морозы достигнут пика. По словам синоптиков, в центре и на северо-западе средней полосы в ночные часы будет до −10…−15°, а также ожидается в Поволжье и Предуралье ниже −15…−20°. А вот на юге и севере благодаря циклонам будет заметно теплее, а в Причерноморье даже сохранятся оттепели.