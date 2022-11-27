«Называется замерзающий дождь»: синоптики предупредили об опасном природном явлении

Сообщается, что жителям одного региона России придется испытать на себе удар стихии. Ледяной дождь будет идти половину суток.

В столице Дальнего Востока в воскресенье, 28 ноября после 22:00 начнется ледяной дождь и не будет прекращаться 12 часов.

«Капли переохлажденного дождя могут замерзать при столкновении с землей, летящими воздушными судами или другими объектами. Он также называется замерзающий дождь», – отметили синоптики rp5.ru.

К слову, такая ситуация будет не только во Владивостоке, но и других населенных пунктах юга Приморья. Например, в Артеме, Тавричанке, Барабаше и Раздольном и других.