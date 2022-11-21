Грядет снежно-ледяной Армагеддон: синоптик Тишковец предупредил о непогоде в центральной России

Уже скоро наступит зима. А пока жители Москвы и центрального региона России вынуждены принимать погодные сюрпризы. Уже были первые сильные заморозки, выпал снег и настал гололед. Однако в 20-х числах ноября резко потеплело. Но синоптики центра погоды «Фобос» признаются, что настанет непогода.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждает жителей центральной России и столицы, что скоро нагрянет снежно-ледяной «Армагеддон». Синоптик предполагает, что непогода придет в регион во вторник, 22 ноября.
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«Москва и Центральная Россия приготовится к снежно-ледяному-дождевому Армагеддону во вторник», — написал специалист в своем Telegram-канале.
Тишковец предупредил, что стоит серьезно отнестись к прогнозу ледяного дождя и свести риски к минимуму. В это время на дорогах будет очень опасно и скользко.