Сильный снегопад и морозы до -22°C: россиян предупредили о непогоде

Синоптики рассказали об обильных осадках в виде снега в Приморье. Регион «накроет» на трое суток.

К слову, может выпасть сразу три месячных норм для ноября. И жителям Приморья стоит ждать испытание стихии в конце следующей недели.

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Уже субботу, 26 ноября температура воздуха опустится до нуля, а ночью похолодает до минус десяти градусов. За сутки ожидается около 15 миллиметров осадков.