Сильный снегопад и морозы до -22°C: россиян предупредили о непогоде

Синоптики рассказали об обильных осадках в виде снега в Приморье. Регион «накроет» на трое суток.
К слову, может выпасть сразу три месячных норм для ноября. И жителям Приморья стоит ждать испытание стихии в конце следующей недели.
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Уже субботу, 26 ноября температура воздуха опустится до нуля, а ночью похолодает до минус десяти градусов. За сутки ожидается около 15 миллиметров осадков.
«Еще два сильных снегопада обрушатся на Приморье 29 и 30 ноября. Осадки будут идти в течение двух суток подряд, и за это время должно выпасть более 26 миллиметров осадков. А температура воздуха будет уже очень низкой: например, на севере края столбики термометров ночью будут опускаться до минус 22 градусов», – отметили в primpress.ru.