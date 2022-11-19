Гололед и мороз – не самое страшное: в Москве ожидается существенное изменение погоды

А научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в ближайшее время в Москве ожидается повышение температуры и возможны дожди. Специалист отметил, что «в период предзимья погода очень изменчива».

По его словам, после 20 ноября начнется постепенное медленное повышение температуры, во вторник днем прогнозируется около нуля, от минус 2 до плюс 3 градусов.

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Эксперт подчеркнул, что температурный фон последних дней опережает график на полтора месяца. 20 и 21 ноября, в Москве и Подмосковье будет облачно, до минус 5 градусов ночью и до минус 3 градусов — днем. Начиная с 22 ноября погоду в столице будет определять юго-восточный циклон, который принесет повышение температуры и, возможно, дожди.