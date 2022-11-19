Из зимы в лето: россиянам пообещали температуру до 20 градусов тепла в ноябре

Жителей Крыма, Ставрополья, Кубани и Северного Кавказа предупредили о резком изменении погоды в конце ноября. Вместо обещанного снега будет температура, как летом.

Так в воскресение, 20 ноября стоит готовиться к солнечной погоде и повышению столбика термометра до +20.

На следующий день температура воздуха остается неизменной, но будет облачно.