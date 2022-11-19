Из зимы в лето: россиянам пообещали температуру до 20 градусов тепла в ноябре

Жителей Крыма, Ставрополья, Кубани и Северного Кавказа предупредили о резком изменении погоды в конце ноября. Вместо обещанного снега будет температура, как летом.
Так в воскресение, 20 ноября стоит готовиться к солнечной погоде и повышению столбика термометра до +20.
На следующий день температура воздуха остается неизменной, но будет облачно.
«Столь резкие перемены связаны с перестройкой в атмосфере и изменением направления воздушных течений. В результате область холода с Карского моря направилась не на юг России, а решила «осчастливить» Центральную Европу. Как следствие первый снег и сильное похолодание встречают в Польше, Чехии и Германии», – заявили в Gismetio.ru
Напомним, ранее россиян предупредили о двух погодных аномалиях на севере страны. Специалисты не видели такое сильное природное явление уже 198 лет.