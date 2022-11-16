Сильные дожди и шквальный ветер: россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

В октябре на Черном море уже были ливни. На этот раз погода будет особенно промозглой. Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за усиления ветра и обильных осадков с мокрым снегом.

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