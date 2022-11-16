Сильные дожди и шквальный ветер: россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности

Ноябрь уже начал преподносить погодные сюрпризы. В Москве накануне была одна из самых холодных ночей, а также выпал снег. Теперь синоптики предупреждают, что столицу накроют снегопады, а также будут метели и заморозки. А на Крым надвигается опасность, о чем сообщает МЧС России.
В октябре на Черном море уже были ливни. На этот раз погода будет особенно промозглой. Главное управление МЧС России по Республике Крым объявило штормовое предупреждение на полуострове из-за усиления ветра и обильных осадков с мокрым снегом.
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«В связи с прохождением активного фронтального раздела днем 17 ноября, ночью и утром 18 ноября в Крыму ожидаются дожди, 18 ноября с мокрым снегом, местами очень сильные осадки», — говорится в сообщении.
Будет усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, порывы 25-28 м/с. Ожидается резкое понижение температуры воздуха: ночью и днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.