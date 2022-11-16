40% месячной нормы: синоптики предупредили москвичей о сильном снегопаде и метели

Погода в Москве

Фото: Global Look Press

18 ноября ожидаются до минус 10 градусов.

Погода в России зачастую непредсказуема. Этой осенью были как солнечные дни, так и дожди. И вот в ноябре жители столицы столкнулись с резким похолоданием. За короткий промежуток времени был как самый теплый день, так и самый холодный. На днях Москву накрыл снег. Тратуары покрыли снежные покрывала. 

Синоптики уже спрогнозировали, что зима будет суровой. Но москвичам стоит уже начать готовиться к переменам в погоде. 18 ноября начнется снегопод, будет дуть ветер, а термометр покажет до минус 10 градусов.

«До конца недели выпадет не менее 40% месячной нормы осадков», — рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

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По ее словам, 19 и 20 ноября, особенно в ночь на воскресенье, морозы уже окрепнут до минус 15.

Надвигающуюся метель, а также сильный снегопад ожидает и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 

«Температура уже будет −7… −12 градусов, днем возможно от −5 до −6 градусов. Это уже январские температуры, где-то на пять градусов ниже нормы», — сообщил Вильфанд телеканалу «360».

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