Сразу несколько погодных аномалий: Гидрометцентр заявил, что в Москве похолодает почти на 20 градусов

14 ноября уже будет -1…+1 градус. В столице пройдет мокрый снег и снова будет пронизывающий ветер до 17 м/сек.

По прогнозам Гидрометцентра России, начнется настоящая зимняя погода. 15 и 16 ноября по ночам до -6 градусов, днем -4…+1, временами будет сыпать снег.

Таким образом, в Москве похолодает почти на 20 градусов! В субботу днем +12, а в ночь на вторник уже -6.

С пятницы по воскресенье, 18 - 20 ноября, синоптики обещают солнечную и сухую погоду, но будет крайне зябко. По ночам будет приблизительно -6 градусов, а днем около ноля. Впрочем, именно такая температура соответствует климатический нормально для этих чисел ноября, пишет KP.ru.