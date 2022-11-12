Сразу несколько погодных аномалий: Гидрометцентр заявил, что в Москве похолодает почти на 20 градусов

В этом году погода принесла жителям России много сюрпризов. Летом были грозы и ураганы, а осенью даже выдалось несколько теплых дней. Выходные, 12 и 13 ноября оказались самыми теплыми за 140 лет. Метеорологи обещают +12 градусов, но с дождями. Также уикенд в столице и области пройдет со штормовым ветром до 22 м/сек.
Синоптики ранее предупредили, что эта зима будет достаточно суровой. А теперь гидрометцентр сообщает, что скоро прорвется в Москву ледяной воздух с севера, из Арктики. Засчитанные часы температура воздуха понизится с +7…+8 градусов до +3…+5 к вечеру, а в ночь на понедельник уже будет ноль градусов, мокрый снег и гололедица.
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14 ноября уже будет -1…+1 градус. В столице пройдет мокрый снег и снова будет пронизывающий ветер до 17 м/сек.
По прогнозам Гидрометцентра России, начнется настоящая зимняя погода. 15 и 16 ноября по ночам до -6 градусов, днем -4…+1, временами будет сыпать снег.
Таким образом, в Москве похолодает почти на 20 градусов! В субботу днем +12, а в ночь на вторник уже -6.
С пятницы по воскресенье, 18 - 20 ноября, синоптики обещают солнечную и сухую погоду, но будет крайне зябко. По ночам будет приблизительно -6 градусов, а днем около ноля. Впрочем, именно такая температура соответствует климатический нормально для этих чисел ноября, пишет KP.ru.