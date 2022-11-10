Эта зима запомнится надолго: синоптики предупредили россиян о надвигающемся арктическом вихре

Пока эксперты поделились прогнозами, изучив данные со спутников, а также данные по погоде за последние 10 лет. Они уверены, что начало календарной зимы 2022/2023 запомнится всем надолго.

Ожидается, что уже в декабре почти всю российскую равнину накроет мощный арктический вихрь, который принесет в российские регионы крепкие морозы и обильные снегопады.

Есть пока некоторые разночтения относительно температурных показателей и точных цифр количества осадков, но все специалисты ничтоже сумняшеся заявляют, что календарная зима начнётся без отсрочек.

Климатическая зима не опоздает и сразу начнет наносить свои удары по центральным и северо-западным регионом России уже на самом старте декабря. Синоптики предупредили, что Москву и Подмосковье завалит снегом в первые же числа первого календарного месяца зимы.

Также согласно предварительным прогнозам, в столице в период с 1 по 10 число выпадет минимум одна месячная норма осадков. При этом столбики термометров ежесуточно будут ползти вниз, приблизившись к середине месяца к отметке минус 15−20 днем, а ночью — еще ниже.

В конце месяца прогнозируется прояснение, но при этом похолодает. Возможно температура опустится и до минус 30. Ближе к Новому году должно вновь станет хмуро, прогнозируются снегопады. Но будет заметно теплее — минус 5−10 днем и около 10−15 ночью.

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В Санкт-Петербурге будет еще холоднее. В первых числах декабря там ожидается около минус 8−12 в светлое время суток и 13−20 ниже нуля с наступлением темноты.

А к середине месяца там погода сменится на очень снежную и пасмурную, но зато в умеренно теплую. Синоптики считают, что будет гололед. А потом Санкт-Петербург засыплет рекордным количеством белых осадков. Будут метели, но всего минус 5-7 градусов

По прогнозу синоптиков минимум до Нового года Санкт-Петербург ждет страшный климатический апокалипсис с резким обрушением температурного фона до минус 20−25, шквалистым ветром до 17−20 метров в секунду и залповым снежным зарядом, об этом пишет SVpressa.ru.