Стало известно, в каких регионах на юге России выпадет мокрый снег

Южные регионы России в последний день октября ждет резкая смена погоды: жители Краснодарского края и предгорных республик Северного Кавказа попадут под мокрый снег. Такое сообщение сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Непогода с сильными осадками будет наблюдаться на севере и в горных районах Краснодарского края — даже в виде мокрого снега. Кроме того, ожидается усиление ветра до 20 м/с», — уточнил эксперт.

Сильный ветер придет и в другие регионы: в предгорья Северной Осетии, Ингушетии и Чечни, а также в Ставрополье. Там же следует готовиться и к дождю, и к мокрому снегу, сообщает телеканал «360».