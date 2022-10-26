Какие сюрпризы преподнесет погода в последние выходные октября

Москвичей и гостей столицы в последние октябрьские выходные ждет теплая погода. Именно такие данные предоставила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Температура воздуха поднимется до +10 градусов, возможно, даже выше: это очень хорошие показатели для последних дней октября. Правда, в воскресенье может пролиться небольшой дождь.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Во всяком случае, обещают «облачно с прояснениями». Но это не помешает москвичам наслаждаться теплыми осенними деньками, сообщает телеканал «360».