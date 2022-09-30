Будет ли в октябре бабье лето и когда ждать первого снега

Жители Москвы и области ждали бабьего лета в сентябре. Однако, по мнению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в этом году оно задерживается.

«Этот период может наступить и в первую декаду октября, а были годы, когда оно длилось до 20 октября. Уместной будет фраза, которую приписывают Аристотелю, основателю метеорологии: «Именно в тот самый момент, когда умирает последняя надежда, рождается самая последняя», - подчеркивает эксперт.

Что же касается первого снега, то специалисты прогнозируют для Москвы снег с дождем уже 17 октября, а чуть позднее, 22 октября, следует ожидать настоящего снега. Вообще октябрь будет пасмурным, ясных дней москвичам обещают всего три: с 14 по 16 число. Но не следует отчаиваться.

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