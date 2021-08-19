Москвичей ждет похолодание к выходным

В этом году жители Москвы радуются теплой погоде. Аномальная жара стояла несколько недель. При этом даже ливни не спасали от духоты. Однако теперь начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин пообещал, что скоро все изменится. Уже к этим выходным, 21 и 22 августа, произойдет резкое падение температуры. Она приблизится к климатической норме.

больше по теме В Москве жара резко сменится похолоданием и грозами Однако к выходным столбики термометров вновь поползут вверх.

«Уже к выходным температура максимальная будет в пределах +20…+22 градусов в Москве, по области — +19…+23 градуса», — пояснил Варанкин.

По его словам, температура воздуха упадет на 8-10 градусов по сравнению с пиком тепла, который наблюдался 17 и 18 августа. А также пообещал, что к выходным столбики термометров ночью опустится до +11…+14 градусов.

Напомним, что в минувшую среду, 18 августа, на столицу обрушилась непогода. Солнце затянуло тучами и началась гроза с ураганным ветром, ливнем и градом. В региональном ГУ МЧС предупредили, что стихия будет бушевать в столичном регионе до утра 19 августа.

Также отмечается, что новых опасных ситуаций от стихии ждать не стоит, а также похолодание объясняется приходом холодного атмосферного фронта, рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова, пишет 360tv.ru.

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