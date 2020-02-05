Синоптики обещают похолодание на всей европейской части страны

По прогнозам синоптиков на европейскую часть России надвигается арктический антициклон, влияние которого москвичи ощутят уже 6 февраля.

«В четверг мы вернемся впервые в этом сезоне в климатическое русло – ночью до -7 – 12, днем уже -3, -8. Ну а на самое дно этого морозного колодца мы опустимся уже выходные дни, особенно в ночь с субботы на воскресенье, когда в Москве похолодает до -15, а по области местами даже до -20» — объяснил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

До Санкт-Петербурга холод доберется раньше, там уже в пятницу, 7 февраля, будет до – 10 ночью, до -3, -8 днем.

Однако зима продлится недолго — уже на следующей значительно потеплеет, и в столицу вернутся околонулевые температуры, мокрый снег и слякоть.

В целом синоптики отмечают, что февраль обещает стать на несколько градусов теплее, чем положено по всем нормам.