ПОГОДА

Синоптики обещают похолодание на всей европейской части страны

Похолодает везде, даже на юге нашей страны, отмечает Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

Синоптики обещают похолодание на всей европейской части страны
Девушка на улице во время метели. Фото: КП/Укладов Олег

По прогнозам синоптиков на европейскую часть России надвигается арктический антициклон, влияние которого москвичи ощутят уже 6 февраля.

«В четверг мы вернемся впервые в этом сезоне в климатическое русло – ночью до -7 – 12, днем уже -3, -8. Ну а на самое дно этого морозного колодца мы опустимся уже выходные дни, особенно в ночь с субботы на воскресенье, когда в Москве похолодает до -15, а по области местами даже до -20» — объяснил Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды ФОБОС.

До Санкт-Петербурга холод доберется раньше, там уже в пятницу, 7 февраля, будет до – 10 ночью, до -3, -8 днем.
Однако зима продлится недолго — уже на следующей значительно потеплеет, и в столицу вернутся околонулевые температуры, мокрый снег и слякоть.

В целом синоптики отмечают, что февраль обещает стать на несколько градусов теплее, чем положено по всем нормам.

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морозПогода в МосквеПогода в РоссиипохолоданиеПрогноз погоды
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Синоптики обещают похолодание на всей европейской части страны
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