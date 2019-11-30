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Снежных баб не слепишь: синоптики пообещали москвичам оттепель в декабре

Температура воздуха в первые дни декабря едва опустится ниже нуля.

Снежных баб не слепишь: синоптики пообещали москвичам оттепель в декабре
Зимний трамвай/Фото: Алексей Булатов./КП

Подкрадывающийся декабрь будет теплее, чем обычно. Об этом москвичей предупреждает исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист рассказал, что россияне разочаруются началом декабря, ведь они привыкли видеть в это время снег и серьезные минусовые температуры, однако ни того, ни другого ждать толком не приходится.

Так, температура воздуха едва опустится до 1-3 градусов ниже нуля днем. Ночью столбик термометра достигнет примерно 3-5 градусов также со знаком минус. В середине недели и вовсе начнется оттепель, а за ней и гололедица.

«Небольшой снежок все же будет. На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз порадуется», — передает слова эксперта Gazeta.

Всего в оканчивающемся году специалисты ожидают большее количество оттепелей, чем обычно. Скорее всего, привычное число будет превышено примерно в полтора раза.

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Снежных баб не слепишь: синоптики пообещали москвичам оттепель в декабре
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