Снежных баб не слепишь: синоптики пообещали москвичам оттепель в декабре

Подкрадывающийся декабрь будет теплее, чем обычно. Об этом москвичей предупреждает исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд. Специалист рассказал, что россияне разочаруются началом декабря, ведь они привыкли видеть в это время снег и серьезные минусовые температуры, однако ни того, ни другого ждать толком не приходится.

Так, температура воздуха едва опустится до 1-3 градусов ниже нуля днем. Ночью столбик термометра достигнет примерно 3-5 градусов также со знаком минус. В середине недели и вовсе начнется оттепель, а за ней и гололедица.

больше по теме Резких изменений не будет: понедельник в Москве обещает быть сухим и холодным В Гидрометцентре прогнозируют переменную облачность.

«Небольшой снежок все же будет. На лыжах не покатаешься, снежную бабу не слепишь, но глаз порадуется», — передает слова эксперта Gazeta.

Всего в оканчивающемся году специалисты ожидают большее количество оттепелей, чем обычно. Скорее всего, привычное число будет превышено примерно в полтора раза.