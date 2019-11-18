Синоптики назвали регионы РФ, куда придет аномальный холод

Синоптики назвали регионы, куда совсем скоро придут сильные морозы. Аномальное похолодание стоит ждать на севере европейской части страны, Урале и Сибири.

Одними из первых холода на себе ощутят жители Архангельской области и Коми. Понижение температур начнется уже после 20 ноября, по ночам будет -16… -21 °С, днем — от -7 до -12 °С. Эти показатели существенно ниже нормы, традиционно в данных регионах в это время года бывает на семь градусов теплее.

Пока жители Архангельска и Коми замерзают, в Башкирии, Свердловской области и на юге Пермского края пройдут сильные снегопады. Осадки будут сопровождаться морозами, причем тоже превышающими норму на 12 градусов. Столбики термометров опустятся до -29 °С, а днем будет всего на восемь градусов теплее, сообщает сайт Радио «КП».

Новосибирск, Томск и Кемерово во власти холода окажутся с середины текущей недели: ночью до -22…-27 °С, а днем -16…-21 °С.

Холоднее всего в Иркутской области, здесь ночами может быть до -40 °С.

Что касается столицы, то пока синоптики не прогнозируют осадков, хотя предупреждают о похолодании, пишет «Российская газета».