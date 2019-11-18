ПОГОДА

Синоптики назвали регионы РФ, куда придет аномальный холод

Жителям Урала и Сибири стоит подготовиться к похолоданию.

Синоптики назвали регионы РФ, куда придет аномальный холод
Совсем скоро в Россию придут аномальные морозы ФОТО: Анатолий ЖДАНОВ/КП

Синоптики назвали регионы, куда совсем скоро придут сильные морозы. Аномальное похолодание стоит ждать на севере европейской части страны, Урале и Сибири.

Одними из первых холода на себе ощутят жители Архангельской области и Коми. Понижение температур начнется уже после 20 ноября, по ночам будет -16… -21 °С, днем — от -7 до -12 °С.  Эти показатели существенно ниже нормы, традиционно в данных регионах в это время года бывает на семь градусов теплее.

Пока жители Архангельска и Коми замерзают, в Башкирии, Свердловской области и на юге Пермского края пройдут сильные снегопады. Осадки будут сопровождаться морозами, причем тоже превышающими норму на 12 градусов. Столбики термометров опустятся до -29 °С, а днем будет всего на восемь градусов теплее, сообщает сайт Радио «КП».

Новосибирск, Томск и Кемерово во власти холода окажутся с середины текущей недели: ночью до -22…-27 °С, а днем -16…-21 °С.

Холоднее всего в Иркутской области, здесь ночами может быть до -40 °С.

Что касается столицы, то пока синоптики не прогнозируют осадков, хотя предупреждают о похолодании, пишет «Российская газета».

 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ГидрометцентрзимаморозМоскваПогодаРоссия
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Синоптики назвали регионы РФ, куда придет аномальный холод
Интересно?
Поделись с друзьями: