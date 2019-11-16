Синоптики сравнили свою работу с фронтовыми сводками

Синоптики Росгидромета сравнили свою работу со сводками с боевых действий. Руководитель ситуационного центра Юрий Варакин пояснил, что от прогноза погоды в жизни россиян, на самом деле, зависит очень многое. Речь идет не только о том, как людям подобрать соответствующую одежду и обувь, чтобы не замерзнуть и не простыть, но и о повышении количества опасных ситуаций, связанных с коммунальщиками и условиями на дорогах.

Осознание ответственности делает работу синоптиков более напряженной.

«Мы работаем круглосуточно, я не успеваю трубки брать. Когда все спокойно, о нас мало кто вспоминает, кроме плановых мероприятий, а когда плохо — всегда вспоминают. В этом году началось с лета», — отметил он РИА Новостям.

Варанкин подчеркнул – в его работе и расписании его коллег давно нет спокойных ситуаций, некоторые новости всерьез схожи с сообщениями с фронта. Руководитель резюмировал – важно не только своевременно отмечать погодные изменения, но и вовремя на них реагировать. Только в таком случае многих страшных последствий удается избежать.