ПОГОДА

«Как всегда неожиданно»: в Гидрометцентре пошутили о снегопаде

Главный синоптик страны рассказал, когда ждать первый снег.

«Как всегда неожиданно»: в Гидрометцентре пошутили о снегопаде
В Гидрометцентре пошутили про приближение снегопада ФОТО: Валерий ЗВОНАРЕВ/КП

На календаре начало ноября, а это значит, что совсем скоро аномальное тепло сменится снегопадом. Как бы ни хотелось, но данного природного явления не избежать. В Гидрометцентре России уже прогнозируют приход снега, но пока стараются не озвучивать конкретные даты.

Россиянам советуют наслаждать теплом, которое больше характерно для третьей декады сентября. Температурный режим, закрепившийся в начале ноября, отстает от климатической нормы на полтора месяца.

Ближайшие прогнозы тоже со знаком плюс, похолодания пока ждать не стоит. Как и не стоит называть данную погоду бабьим летом.

«Ведь на улице мрачно, дождливо и ветрено. Это обусловлено теплыми воздушными массами, которые сформировались над Средиземным морем, субтропиками и подступают к нам», — сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд телеканалу «360».

Похолодание придет постепенно. 6 ноября днем будет +10…+12 градусов, а ночью до +8… В четверг, 7 ноября, хоть и будет тепло, но температура начнет постепенно падать и в ночные часы в низменных районах возможен ноль, а днем +5… +8… Конец недели станет благодатным, воздух снова прогреется до +11 градусов.

А вот на самый интересующих россиян вопрос — когда же выпадет снег? — Роман Вильфанд ответил с  юмором.

«Снег как всегда выпадет неожиданно, но Гидрометцентр предупредит о нем за три дня», — заключил специалист.

Получается, остается только ждать и фиксировать температурные рекорды. На последние осень-2019 оказалась очень щедрой. В октябре были самые теплые деньки за последнее столетие, а в ноябре аномальное потепление добралось до самых далеких и суровых мест, сообщает сайт Радио «КП».

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«Как всегда неожиданно»: в Гидрометцентре пошутили о снегопаде
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