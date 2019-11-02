ПОГОДА

Москвичи могут рассчитывать на кратковременное возвращение тепла в ноябре

Температурные показатели предстоящей недели синоптики называют аномальными для ноября.

Москвичи могут рассчитывать на кратковременное возвращение тепла в ноябре
Погода в Москве/Фото: globallookpress.com

Москвичи могут рассчитывать на потепление. Об этом рассказали в экспертном центре погоды «Фобос». Несмотря на то, что сейчас улицы медленно покрывает снежным покровом, задержаться осадкам не удастся – грядущая неделя принесет с собой тепло. Ночью температура воздуха будет достигать от трех до восьми градусов со знаком плюс, днем показатели будут ожидаемо выше – восемь-тринадцать градусов.

Как отметил официальный представитель «Фобос» Евгений Тишковец, подобные показатели для ноября являются большой редкостью и подпадают под термин «аномальные». Впрочем, рассчитывать на затяжное потепление все же не стоит – вскоре ноябрь вспомнит, что он – предвестник зимы. К концу месяца ожидается ощутимое похолодание.

Тепло будет не только в Москве, но и во всей Центральной части России. Везучими также станут Чукотка, Камчатка, Якутия, Магаданская и Хабаровская области, отмечают РИА Новости.

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МоскваПогодапотеплениеФобос
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Москвичи могут рассчитывать на кратковременное возвращение тепла в ноябре
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