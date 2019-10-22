Синоптики рассказали, когда ждать первый снег в Москве

Октябрь в 2019 году выдался на удивление теплым. Синоптики признаются, что температура воздуха больше соответствует весне, нежели осени и благоприятная погода продержится до конца недели.

В беседе с RT начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил, что похолодание придет в столицу только к воскресенью, 27 октября. До этого времени будет тепло, но облачно. А вот осадков текущая неделя не принесет.

Температура будет колебаться в пределах 12-14 градусов со знаком плюс, а в ночные часы не опустится ниже +6…7 градусов. И пока жители центральной части страны наслаждаются теплом, постепенно с северо-запада на них движется холодный атмосферный фронт.

«Когда циклон достигнет цели, то температура воздуха в столице упадет на 5–7 градусов. С 29 и 30 октября разница будет очень заметна», — пояснил синоптик.

К тому же времени ночные температуры достигнут нулевых значений и ожидаются первые снежные осадки. Конечно, снег не выпадет и не накроет землю, но дожди со снежной крошкой станут частыми гостями. Так что автомобилистам пора задуматься о смене резины, пишет сайт argumenti.ru.