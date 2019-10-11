ПОГОДА

Москвичам пообещали тепло и роскошную золотую осень

Синоптики обрадовали жителей столичного региона многообещающим прогнозом погоды на следующую неделю.

Москвичам пообещали тепло и роскошную золотую осень
Погода в Москве на следующей неделе порадует теплом. Фото: Instagram / @english_uchilka_aktau

Рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что можно строить планы на выходные и думать о неделе грядущей. В этом деле многое зависит и от погоды. О том, насколько благосклонной к жителям Москвы и области окажется природа, рассказали специалисты центра «Фобос».

Ближайшие выходные, по их словам, будут соответствовать норме для 12–13 октября: благодаря атлантическому циклону воздух в регионе прогреется до +13 °С, местами пройдут небольшие дожди. Атмосферное давление в субботу обещает быть очень низким – до 738 мм рт. ст., так что многие из нас превратятся в «сонных мух» и ощутят непреодолимое желание ничего не делать, а только лишь валяться на диване и смотреть фильмы или читать книги.

А вот в понедельник, 14 октября, по мере приближения антициклона, погода в столичном регионе начнет улучшаться. Температура вырастет на 1–2 градуса, а в среду наступит настоящая «золотая осень» — время, когда на улице тепло, сухо и парки утопают в «коврах» из желтых листьев. Это самое лучшее время для семейных фотосессий — теплые и яркие снимки с охапками кленовых листьев будут согревать вашу душу даже в самые в самые холодные зимние вечера.

Погода начнет портиться лишь в следующую пятницу. К Москве приблизятся воздушные массы с севера, станет заметно холоднее, ночью – до заморозков. Максимальная температура днем не будет превышать +10 °С, а ночью может опуститься до -2 °С. Атмосферное давление вырастет до 760 мм рт. ст., что, опять же, скажется на самочувствии метеозависимых людей.

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Москвичам пообещали тепло и роскошную золотую осень
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