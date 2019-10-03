ПОГОДА

В Москве пообещали рекордно теплый октябрьский день

У жителей столичного региона есть всего один день - 3 октября, чтобы насладиться почти «бабьим летом».

В Москве пообещали рекордно теплый октябрьский день
В Москве ожидается удивительно теплый день. Фото: Instagram / @mascenzia

В Москве и во всей Центральной России этот четверг, 3 октября, станет самым теплым днем месяца. Воздушные массы с северо-запада, где накануне было очень тепло, сегодня пришли к нам, а потому температура существенно вырастет и даже может приблизиться к рекордным значениям.

Днем 3 октября, по сообщению центра погоды «Фобос», столбики термометров могут подняться до +20 С, что для начала октября не совсем типично. Рекорд тепла в этот день был зафиксирован метеорологами в 1915 году и составил +24 С.

Между тем, столь хорошая погода продержится в регионе недолго. В ночь на 4 октября будет относительно тепло, но днем похолодает до +9…+10 С  и небо затянет облаками. Ожидаются дожди и ветер со скоростью 5-10 м/сек.

Атмосферное давление, которое двумя днями ранее побило рекорд 65-летней давности, остается невысоким — примерно 740 миллиметров ртутного столба. Специалисты обещают, что нормального уровня оно достигнет лишь к воскресенью.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

МоскваПогодаПогода в Москве
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Москве пообещали рекордно теплый октябрьский день
Интересно?
Поделись с друзьями: