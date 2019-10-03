В Москве пообещали рекордно теплый октябрьский день

У жителей столичного региона есть всего один день - 3 октября, чтобы насладиться почти «бабьим летом».

В Москве и во всей Центральной России этот четверг, 3 октября, станет самым теплым днем месяца. Воздушные массы с северо-запада, где накануне было очень тепло, сегодня пришли к нам, а потому температура существенно вырастет и даже может приблизиться к рекордным значениям.

Днем 3 октября, по сообщению центра погоды «Фобос», столбики термометров могут подняться до +20 С, что для начала октября не совсем типично. Рекорд тепла в этот день был зафиксирован метеорологами в 1915 году и составил +24 С.

больше по теме Синоптики обещают россиянам необыкновенно теплый октябрь Температура на большей части страны будет на несколько градусов выше нормы.

Между тем, столь хорошая погода продержится в регионе недолго. В ночь на 4 октября будет относительно тепло, но днем похолодает до +9…+10 С и небо затянет облаками. Ожидаются дожди и ветер со скоростью 5-10 м/сек.

Атмосферное давление, которое двумя днями ранее побило рекорд 65-летней давности, остается невысоким — примерно 740 миллиметров ртутного столба. Специалисты обещают, что нормального уровня оно достигнет лишь к воскресенью.