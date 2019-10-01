ПОГОДА

Атмосферное давление в Москве упало до рекордной отметки

В последний раз такие данные были зафиксированы в 1954 году.

Атмосферное давление в Москве упало до рекордной отметки
Атмосферное давление в Москве упало до рекордной отметки.Фото: Instagram / @mascenzia

Погода в столичном регионе продолжает бить рекорды. Один из них зафиксирован в первый день октября, когда атмосферное давление в столице упало ниже показателей 1 октября 1954 года и оказалось на так называемом «барическом дне».

Как сообщает центр «Фобос», утром столичные барометры опустились до 730,6 мм рт. ст., что на 18 единиц ниже климатической нормы. Предыдущий рекорд составлял  733 мм рт. ст. и был установлен 65 лет назад.

Причиной такого барического фона является глубокая ложбина североатлантического циклона, проходящая утром через центральные регионы нашей страны. Вечером, как ожидается, давление вырастет и составит 740 мм рт. ст.
Медики предупреждают, что метеозависимые люди почувствуют на себе эти перепады давления. Чтобы облегчить недомогание в такие дни, рекомендуется больше лежать и пить черный чай с мятой, благотворно влияющий на сосуды.
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Атмосферное давление в Москве упало до рекордной отметки
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