Синоптики обещают россиянам необыкновенно теплый октябрь

Температура на большей части страны будет на несколько градусов выше нормы.

Лето и первый осенний месяц в этом году не порадовали россиян хорошей погодой. Кто-то в июле ходил в тёплых куртках, кто-то становился свидетелем урагана или попадал под ледяной дождь. Между тем, по прогнозам метеорологов, октябрь постарается компенсировать нам все предыдущие неудобства.

В большинстве регионов страны в октябре будет тепло. Да, где-то это будет сопровождаться дождями и низким атмосферным давлением, но среднесуточная температура воздуха, тем не менее, будет на 1–1,5 градуса выше нормы.

По данным РИА «Новости», потепление прогнозируется в Уральском, Северо-Кавказском, Приволжском, Южном округах, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

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Что касается Москвы и области, то здесь в октябре тоже установится ясная и теплая погода. В первых числах месяца столбики термометров поднимутся до +20 °C. В первой половине октября возможны сухие и теплые дни с температурой до +15 °C.

Все эти прогнозы носят предварительный характер. Предсказать реальную температуру можно будет не раньше, чем за два-три дня.