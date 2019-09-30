ПОГОДА

Синоптики обещают москвичам еще одни холодные выходные

Зато в будние дни в столице будет тепло благодаря двум циклонам с Атлантики.

Синоптики обещают москвичам еще одни холодные выходные
Погода в Москве на этой неделе порадует теплом. Фото: Instagram / @gviniver

Погода в российской столице остается переменчивой. На смену затянувшемуся похолоданию на этой неделе придет тепло. Самым теплым днем, согласно прогнозам синоптиков, станет четверг, 3 октября, температура в столичном регионе и всей средней полосе повысится до +14…+19 С.

На потепление окажут влияние два атлантических циклона. Первый,  «Лисандер», уже вовсю хозяйничает над европейской частью России, придя на  смену холодному воздуху из Арктики. Второй циклон, «Мортимер», по мнению специалистов, усилит эффект, обеспечив в регионе дождливую, но теплую погоду.

Между тем, как сообщает погодный центр «Фобос», в конце недели так называемое «проклятье выходных» вновь сработает, и в Москве заметно похолодает. В субботу температура воздуха опустится до +6…+11С.

Погода в России этим летом и в начале осени была не совсем обычной и во многих регионах показатели существенно отличались от нормы. К примеру, в Сочи 22 сентября похолодание побило рекорд 125-летней давности.

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Синоптики обещают москвичам еще одни холодные выходные
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