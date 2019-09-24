Похолодание в Сочи побило 125-летний температурный рекорд

А на курорте Роза Хутор 22 сентября зафиксирован первый в новом сезоне снегопад.

Минувшее лето во многих регионах России выдалось не слишком тёплым — даже в июле местным жителям порой приходилось доставать с антресолей демисезонные куртки и проводить холодные выходные дома. Осенью череда погодных аномалий продолжилась, и даже на курортах Краснодарского края стало холоднее, чем обычно.

В частности, 22 сентября в Туапсе было на 0,1 градуса холоднее, а в Сочи — на целых 1,2 градуса. В Гидрометцентре отмечают, что в последний раз такие отметки наблюдались в 1894 году. Температурный минимум на сегодняшний день составляет 7,8 градуса со знаком плюс.

При этом, как отмечает «КП», температура воды в Черном море не изменилась и в районе побережья от Анапы до Сочи держится на отметке +21 С.

Кстати, на Роза Пик (Хутор) за день до дня осеннего равноденствия тоже случилось неожиданное — там пошел густой пушистый снег, который покрыл горы, создав настоящую зимнюю сказку посреди осени. Отдыхающие, которым посчастливилось при этом присутствовать, снимали фото и видео, которые позже были опубликованы во многих крупных пабликах Краснодарского края.