ПОГОДА

На столицу обрушился ледяной дождь

Жителям и гостям столицы, позабывшим дома зонтики, пришлось спасаться бегством от града и снега.

На столицу обрушился ледяной дождь
Сентябрьская погода не перестает удивлять. Фото: Instagram

Еще вчера, 23 сентября, москвичи удивлялись новостям из Поволжья, где в день осеннего равноденствия внезапно выпал первый снег, а сегодня погода обрадовала и их самих. 24 сентября прошел дождь, да не простой, а ледяной — с градом и снегом.

По сообщениям очевидцев, дождь начался на юге Москвы, он быстро перешел в самый настоящий ливень, затем к каплям дождя добавились градины и хлопья снега. Всем, кто в это время шел по улице и не имел в сумке припасённого на всякий «пожарный» случай зонтика, пришлось бежать и искать себе укрытие.

К счастью, ледяной дождь продлился всего несколько минут и затем прекратился. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, что в столице уже наступила астрономическая осень, а потому синоптики советуют не питать особых надежд на приход бабьего лета. Между тем, в октябре регион может ждать некоторая волна потепления, когда воздух прогреется до +20 градусов по Цельсию.

В ближайшее же время сотрудники Гидрометцентра прогнозируют похолодание на всей территории России. В Москве столбики термометров упадут до -3 — +2 С ночью и +6 — +11 С днем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

МоскваПогодаПогода в МосквеПогода на сегодня
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
На столицу обрушился ледяной дождь
Интересно?
Поделись с друзьями: