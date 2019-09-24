На столицу обрушился ледяной дождь

Еще вчера, 23 сентября, москвичи удивлялись новостям из Поволжья, где в день осеннего равноденствия внезапно выпал первый снег, а сегодня погода обрадовала и их самих. 24 сентября прошел дождь, да не простой, а ледяной — с градом и снегом.

По сообщениям очевидцев, дождь начался на юге Москвы, он быстро перешел в самый настоящий ливень, затем к каплям дождя добавились градины и хлопья снега. Всем, кто в это время шел по улице и не имел в сумке припасённого на всякий «пожарный» случай зонтика, пришлось бежать и искать себе укрытие.

К счастью, ледяной дождь продлился всего несколько минут и затем прекратился. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Напомним, что в столице уже наступила астрономическая осень, а потому синоптики советуют не питать особых надежд на приход бабьего лета. Между тем, в октябре регион может ждать некоторая волна потепления, когда воздух прогреется до +20 градусов по Цельсию.

В ближайшее же время сотрудники Гидрометцентра прогнозируют похолодание на всей территории России. В Москве столбики термометров упадут до -3 — +2 С ночью и +6 — +11 С днем.