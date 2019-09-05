Синоптики пообещали в Москве жаркий уикенд

Специалист Гидрометцентра рассказали о том, каким будет конец текущей недели по планам «небесной канцелярии». А, погода, надо сказать, в России ожидается на любой вкус.

Начать хотя бы с того, что в некоторых краях и областях временно наступит «ранняя зима». Например, Оренбургскую область 6 и 7 сентября накроет волна холода, из-за которой столбики термометров опустят до -4 градусов, на градус холоднее в эти дни будет в Омской области, и до -10 градусов синоптики обещают в Магаданской.

Зато по-настоящему летней будет погода в европейских регионах и Москве. Здесь к выходным потеплеет до +22 градусов, а 9 сентября воздух и вовсе прогреется до +26, пишет «Российская газета».