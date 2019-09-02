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На Земле произошла вторая за год мощная магнитная буря

Космическое ненастье держится уже три дня.

На Земле произошла вторая за год мощная магнитная буря
Магнитные бури вызывают потоки солнечного ветра. Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Ученые зафиксировали сильную магнитную бурю на планете Земля, вторую по мощности в текущем году (первая произошла в мае).

«Начало колебаний магнитного поля было отмечено еще 31 августа. Буря продолжалась почти всё воскресенье и идёт пока всё утро понедельника», — сообщили в лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Специалисты прогнозируют, что уже вечером 2 сентября колебания начнут стихать, а во вторник геомагнитная обстановка полностью стабилизируется. Причиной произошедшего называют приближение к Земле потока быстрого солнечного ветра. Он коснется нашей планеты еще раз, уже совсем скоро — в конце сентября, но отразится ли это на магнитном поле планеты, ученые пока не могут предсказать.

Данная буря, по классификации астрономов, достигла уровня G2 (средняя). Экстремально опасной считается уровень G5. Напомним, в научном сообществе нет единого мнения о влиянии данного явления на организм человека. Считается, что магнитные бури могут вызывать у людей плохое самочувствие или чувство тревоги.

А вы чувствительны к магнитным бурям?

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На Земле произошла вторая за год мощная магнитная буря
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