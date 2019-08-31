Москвичам пообещали летнюю погоду на 1 сентября

Осадков и пронизывающих ветров в первую неделю осени не ожидается.

В столице в первый день осени будет летняя погода. В начале сентября жителям Москвы не стоит ждать холодных ветров и осадков.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, 1 сентября показатели столбика термометра будут колебаться в диапазоне от 22 до 24 градусов выше нуля. Если говорить о Московской области, то прогнозы схожи – от 21 до 26 градусов тепла, пишет «РБК».

Он также добавил, что такие температурные показали совсем не характеры для осени в столице. Обычно они на 5-7 градусов ниже. Такая погода больше соответствует середине августа, но никак не сентября.

Синоптики добавили, что 3 сентября столбик термометра может подняться даже до отметки в 29 градусов тепла. Напомним, в июле и августе в столицу пришла аномально холодная погода.