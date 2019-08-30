ПОГОДА

Антициклон задержит в Москве лето в начале осени

Потепление, которое уже началось в столице, сохранится в понедельник, 2 сентября.

Антициклон задержит в Москве лето в начале осени
В Москве задержится лето. Фото: КП/Михаил Фролов

В понедельник, 2 сентября, воздух в столице может прогреться до плюс 24 градусов. В московском регионе сохранится тепло из-за антициклона, который пришел на смену холодным воздушным массам с севера.

Как уже сообщал портал Teleprogramma.pro, на выходных в городе и области воцарится по-настоящему июльская погода. Как и в конце рабочей недели, в субботу, 31 августа, ожидается до 28 градусов выше ноля днем и до 15 градусов тепла – в темное время суток.

В первый день осени станет лишь чуть-чуть прохладнее, до плюс 25 градусов, а в понедельник, на который в этом году приходится начало учебного года, температурные показатели снизятся еще на градус. Согласно прогнозу центра «Фобос», 2 сентября будет переменная облачность и 24 градуса тепла.

Уже во вторник москвичей и гостей столицы вновь порадует жаркая и безветренная ясная погода с атмосферным давлением в 750 миллиметров ртутного столба, что в рамках нормы, и 28-градусной жарой.

В начале сентября в столице сохранится жаркая погода. Фото: КП/Михаил Фролов
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Антициклон задержит в Москве лето в начале осени
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