Синоптики пообещали в Москве «июльскую погоду»

В ближайшие выходные столбики термометра поднимутся до отметки в 25 градусов.

После холодного и дождливого июля август порадовал теплой погодой. Так и в эти выходные можно будет «закрепить» загар и вновь выгулять летние рубашки и сандалии.

Синоптики объявили, что в предстоящие выходные воздух прогреется до 25 градусов тепла.

«При небольшой облачности у нас погода без осадков», — поведала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Любопытно, что среда, 28 августа, должна была стать самым холодным днем недели. Только вот погода напоследок, кажется, все же решила сжалиться над замерзающими москвичами и порадовать ярким солнцем всю эту неделю.