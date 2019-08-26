Синоптики пообещали минусовую температуру уже в августе

Август порадовал теплой погодой москвичей, да ненадолго… Не успели достать босоножки и летние сарафаны, да как следует насладиться шашлыками, как синоптики пугают минусовой температурой.

Уже на этой недели стрелка на термометрах опустится ниже нуля градусов. Пик похолодания придется на четверг. Если прогноз не изменится на более приятный, то ночью подморозит до минус двух градусов.

При этом, к концу недели температура вновь вернется к среднесуточным показателям августа. И будет волне комфортной. Температура воздуха составит около 17 градусов.

«Быстрая смена воздушных масс обеспечит в столичном регионе переменчивую погоду с колебаниями температуры: умеренно теплые начало и завершение недели и кратковременную прохладу в середине», — сообщает пресс-служба Гидрометцентра.

Что же, хотя бы осадков не предвидится. А значит, можем быть спокойны: если уж и придется вспомнить об осенних куртках, то хоть не промокнем.