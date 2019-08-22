Москвичей в ближайшие дни порадует теплая погода

Москвичам рассказали, какой будет погода в городе в ближайшие дни. Несмотря на холодный атмосферный фронт, который пришел в регион, столбик термометра не опустится низко. Он остановится на отметке в 26 градусов тепла. Такая температура будет не только в столице, но и по Московской области.

Жителям столицы обещают переменную облачность. Дожди возможны, но они закончатся, толком не начавшись. Ветер юго-западный, его отдельные порывы не достигают даже десяти метров в секунду. Атмосферное давление — 753 мм ртутного столба. По оценке медиков, для здоровья большинства москвичей четверг будет комфортным.

Вторник в столице оказался самым теплым днем августа. Столбик термометра поднялся выше, чем на 26 градусов, пишут «Метеоновости».