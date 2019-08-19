ПОГОДА

Прогноз на 20-22 августа: в Москве установится по-июльски жаркая погода

Уже во вторник, 20 августа, воздух в столице прогреется до +28 °С.

Прогноз на 20-22 августа: в Москве установится по-июльски жаркая погода
В Москве установится по-июльски жаркая погода (Фото: pixabay.com)

Согласно прогнозу синоптиков, в середине августа москвичей ждет долгожданное потепление. В столице установится погожая и солнечная погода после дождей, гроз и проливных ливней. Так, уже во вторник, 20 августа, воздух в Москве прогреется до +28 °С. Ночью прохладно, всего +13 °С. Ветер юго-западный будет дуть с порывами до 8 м/с. Атмосферное давление выше нормы 753 мм рт. ст.

В среду, 21 августа, никаких существенных изменений в погоде не ожидается. Днем около +27… +28 °С. Переменная облачность, возможны локальные кратковременные дожди. При этом по-июльски жаркая погода не позволит ощутить похолодания на фоне осадков.

В четверг, 22 августа, днем +26… +28 °С. Возможна гроза. Ветер юго-западный 5 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. С пятницы, 23 августа, температура начнет понижаться. Воздух днем прогреется до +24 °С. Осадков не ожидается. Метеорологи советуют пожилым людям с вегетососудистой дистонией внимательно относится к своему самочувствию из-за потепления, пишет «Комсомольская правда».

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Прогноз на 20-22 августа: в Москве установится по-июльски жаркая погода
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