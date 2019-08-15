Снова заморозки: синоптики пообещали холодные выходные в Москве

Рано мы радовались и доставали летнюю одежду. Пусть и порадовала нас погода на этой неделе, да только недолго… В выходные снова будем топать по лужам, да и станет заметно прохладнее…

Столбики термометров покажут максимальную отметку в 17-19 градусов. Однако такие показатели ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова считает нормой для последнего месяца лета.

«В Москве и области прогнозируется колебание температуры около и выше нормы. Преобладающее направление воздушных потоков над европейской частью России будет южным и юго-западным. Вместе с ними в Московский регион будут распространяться теплые воздушные массы», — отметила Макарова.

Печальнее, что ожидаются дожди. И хотя ливней в прогнозах нет, все же небольшой дождик может стать неприятным сюрпризом во время прогулки.Зонт или дождевик не окажутся в сумке лишними.