ПОГОДА

Синоптики пообещали дожди и грозы до конца августа

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, как одеваться в ближайшие две недели.

Синоптики пообещали дожди и грозы до конца августа
Светлана Маковеева/КП

Это лето москвичей не порадовало. После теплого июня погода резко испортилась. Июль и вовсе оказался самым холодным за последние 75 лет.

В августе потеплело. Только вот доставать юбки и босоножки рано: синоптики обещают дожди до конца месяца.

Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что ливней и гроз ожидается много.

«Сильная гроза ожидается уже в эту пятницу, — сообщила специалист. — И такая погода сохранится до конца выходных. Столбики термометров также опустятся. Максимальная температура днем ожидается не больше 22 градусов. Ночью от +10 до +15 градусов».

Также Макарова отметила, что такая погода — норма для последнего месяца лета. Так что единственным шансом погреться на солнышке остается «бабье лето» в сентябре.

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Синоптики пообещали дожди и грозы до конца августа
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