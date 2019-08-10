ПОГОДА

Ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев

В столичном регионе установилась по-осеннему прохладная и дождливая погода.

Ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
Ветер в Москве повалил деревья (Фото: Globallookpress.com)

По информации, поступившей от заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова, за последние двое суток ветер в столице повалил 150 деревьев, повредив около 36 машин. К слову, ранее представители МЧС просили москвичей не оставлять свои автомобили под шаткими конструкциями и деревьями. Однако, судя по городской статистике, некоторые автолюбители проигнорировали предупреждение о неблагоприятных погодных условиях и усилении ветра.

Также уточняется, что всего за два дня в Москве выпало порядка 26 миллиметров осадков. Синоптики говори о том, что и в субботу, 10 августа, жители столицы вряд ли смогут выйти на улицу без зонта или дождевика из-за моросящего дождя, который стихнет только ближе к вечеру. Однако и тогда местами ожидаются кратковременные осадки, без гроз и ливней. По некоторым данным, дождь прекратиться только к вечеру, 11 августа, благодаря чему в столице немного потеплеет, передает «РИА новости».

Так, в столице ожидается переменная облачность с прояснениями. В субботу, 10 августа, столбики термометров днем поднимутся до +16… +18 °С, ночью не выше +11 °С. В воскресенье, 11 августа, потеплеет до +19… +21 °С.

Летняя погода вернется в столицу не раньше понедельника, 12 августа. Воздух прогреется до +20… +22 °С. Ветер буде дуть со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление выше нормы 749 мм рт. ст.

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Ветер в Москве повалил за двое суток 150 деревьев
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