ПОГОДА

Федеральные каналы прервали вещание из-за сообщения о шторме в Москве

В столице возможны стихийные бедствия и нанесение ущерба.

Федеральные каналы прервали вещание из-за сообщения о шторме в Москве
Федеральные каналы прервали вещание из-за сообщения о шторме в Москве. Фото: globallookpress.com

Впервые трансляции российских федеральных каналов были прерваны для оповещения москвичей о надвигающем урагане. Такое решение было принято из-за крайне серьезного негативного прогноза погоды для столицы.

В сообщении отмечается, что в Москве ожидается сильный ветер. Потому жителям советуют укрыться в капитальном здании. Сотрудники МЧС также призывают не стоять самим и не ставить свой транспорт под деревья или шаткие конструкции, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Мосленту».

Синоптики же рассказывают, что ливни, шквалистый ветер с порывами до 25 метров в секунду могут стать причинами стихийных бедствий и нанесения ущерба. Штормовое предупреждение будет действовать до вечера 9 августа. В столице уже закрыли парк Горького. А власти столицы обратились к владельцам ресторанов закрыть летние веранды, если они у заведений есть.

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Федеральные каналы прервали вещание из-за сообщения о шторме в Москве
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