ПОГОДА

На выходных в Москве потеплеет и ненадолго стихнут дожди

В воскресенье, 11 августа, в столице выглянет солнце.

На выходных в Москве потеплеет и ненадолго стихнут дожди
На выходных в Москве станет теплее. Фото: Pixabay.com

Дождливая прохладная погода останется в Москве до конца рабочей недели. По информации метеорологов, до ночи пятницы, 9 августа, в городе и по области будут идти дожди, ожидается также сильный ветер.

Зато выходные порадуют москвичей и гостей столицы. Утром в субботу, 10 августа, прольется небольшой дождь, который уже к обеду сменится переменной облачностью. К вечеру ветер будет стихать до пяти метров в секунду, а температура воздуха в течение дня поднимется до плюс 20 градусов.

В воскресенье, 11 августа, станет еще теплее, столбики термометров в конце недели достигнут 22-градусной отметки в светлое время суток. Утром горожане, наконец, увидят чистое небо, однако вскоре переменная облачность вернется, а в середине дня вновь начнется дождь, который продолжится до вечера.

Ранее в Московском метеобюро предупредили о сильных ливнях в ближайшие сутки. В пятницу в городе может выпасть до 30 миллиметров осадков, что составит чуть меньше половины августовской нормы за месяц. Также в регионе ожидается снижение атмосферного давления.

А чем вы, уважаемые читатели, планируете заняться в Москве в выходные?

По материалам портала Gismeteo.

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На выходных в Москве потеплеет и ненадолго стихнут дожди
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